МЧС предупредило москвичей о сильной жаре до вечера субботы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о сильной жаре, которая продлится до вечера субботы, 11 июля. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 12:00 до 17:00 местами в городе температура воздуха может достигать 30–31 градуса.

В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, чтобы не допустить перегрева и теплового удара. Специалисты советуют носить одежду светлых тонов из натуральных тканей и обязательно пользоваться головными уборами. В жаркие часы важно пить больше воды — не менее полутора-двух литров в день, отказавшись от сладких газированных напитков и алкоголя.

Особое внимание в МЧС обратили на соблюдение требований пожарной безопасности: в условиях высокой температуры и сухой погоды любое неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям. Категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор и выбрасывать непотушенные окурки. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам «101» или «112».