Синоптик Ильин: Дожди сохранятся в Москве всю следующую неделю Фото: Павел МИЦКЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В первой половине следующей недели, с 13 июля, существенного потепления в Москве не ожидается, а дожди в регионе продолжатся. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В понедельник и вторник, 13 и 14 июля, дневная температура будет колебаться в пределах 19–25 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до 10–15 градусов. Начиная со среды наметится тенденция к повышению температурных показателей до 23–28 градусов, однако дожди из прогнозов не исчезнут. Синоптик отметил, что атмосферные фронты продолжат оказывать влияние на погоду в столичном регионе, поэтому солнечных и по-настоящему сухих дней ждать пока не приходится.

На предстоящих выходных, 11–12 июля, в Москве выпадет 60% месячной нормы осадков. Это количество сравнимо с 3–5 ведрами дождевой воды на каждый квадратный метр площади. Основные ливни и грозы ожидаются во второй половине субботы и особенно вечером. Синоптики рекомендуют жителям и гостям столицы планировать выезды на природу с учетом погодных условий и быть внимательными на дорогах в условиях сильных осадков.