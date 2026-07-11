Звездопад Персеиды в Подмосковье: астроном назвал лучшую ночь для наблюдений

Астроном назвал идеальную ночь для наблюдения звездопада Персеиды в Подмосковье Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Жители Подмосковья смогут этим летом увидеть одно из самых ярких астрономических событий года — метеорный поток Персеиды. Пик активности ожидается в ночь с 12 на 13 августа, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий.

По словам астронома, Персеиды традиционно активны с конца июля до второй половины августа. Лучшее время для наблюдений — вторая половина ночи, с полуночи до предрассветных часов, когда область неба в созвездии Персея поднимается достаточно высоко. В пиковые часы при хороших условиях можно увидеть несколько десятков метеоров в час. Частота вспышек зависит от фазы Луны, прозрачности атмосферы и уровня городской засветки.

Чтобы получить по-настоящему темное небо, нужно отъехать от Москвы минимум на 70 километров. Эксперт советует выбирать места, удаленные от крупных трасс, промзон и ярких фонарей. Хорошо подходят окраины небольших городов, поля и открытые луга.