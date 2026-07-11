«Лето пропало»? Синоптик рассказала, каким будет последний месяц сезона в Московском регионе

Синоптик Позднякова поделилась прогнозом на август для Московского региона Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

После дождливого начала лета жители Москвы и Подмосковья начали опасаться, что август принесет прохладную погоду с признаками осени. Однако предварительные прогнозы указывают на небольшое превышение температуры относительно климатической нормы. Об этом REGIONS рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, точные долгосрочные прогнозы на август пока не сформированы, но ожидается положительная температурная аномалия. Речь идет не о сильной жаре и длительных периодах аномально высокой температуры — превышение будет небольшим. Пока нет оснований говорить ни об экстремальной жаре, ни о том, что лето закончится раньше времени.

Большое количество осадков в первой половине лета не означает, что сезон оказался неудачным. Июнь, по данным синоптика, тоже был с положительной температурной аномалией. Август обычно бывает менее влажным, чем июль: в среднем выпадает около 75–80 миллиметров осадков. Сильные дожди, наблюдающиеся в середине лета, не обязательно продолжатся весь сезон.

Окончательная картина погоды станет понятнее ближе к началу августа, когда появятся более точные прогнозы. Пока же основные тенденции указывают на то, что москвичам и жителям Подмосковья рано убирать летние вещи и готовиться к осени.