Владимир Ефимов: В Москве полностью расселили по реновации более 1200 домов

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о полностью расселенных по реновации старых домах в разных округах города.

«Всего в программу реновации, утвержденную в августе 2017 года, включено 5176 жилых зданий, из которых почти четверть уже полностью расселили, то есть 1242 дома старого фонда. Москвичи получили равнозначные квартиры в новых жилых комплексах, возведенных, как правило, недалеко от их прежнего места проживания», - отметил заммэра.

Он подчеркнул, что это удобно, так как после переезда не нужно переводить детей в новые школы и сады, прикрепляться к другой поликлинике, искать поблизости подходящие магазины и бытовые сервисы.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, в Москве продолжается расселение еще 396 домов, включенных в программу реновации.

Реновацию проводят с учетом принципа волнового переселения. Новостройки размещают там, где раньше находились старые дома или на специально подобранных участках.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что больше всего полностью расселенных старых домов насчитывается на востоке столицы – 227 зданий.

«На втором месте – Юго-Восточный административный округ столицы – 194 здания. Третьим стал Запад с 147 расселенными жилыми строениями», - уточнили в ведомстве.

Известно, что демонтаж проводят по современной экологичной технологии «умный снос». Она позволяет уменьшить уровень шума и пыли.

В помощь переселенцам на mos.ru предлагается инструкция по переезду в новые квартиры.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила об уже переехавших на выделенную городом жилплощадь участниках реновации.

«На востоке столицы новоселье уже отметили 37,2 тысячи москвичей из полностью расселенных домов, на юго-востоке – 36,9 тысячи горожан, а на западе – 24,4 тысячи человек», - рассказала столичный министр.

Она напомнила, что новоселам доступна онлайн-запись на осмотр квартир и оформление договоров через суперсервис «Переезд по программе реновации».

В новый дом на улице Чапаева в Щербинке заселятся по реновации 147 жителей из трех старых домов. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В Градостроительном комплексе Москвы рассказали, что все о реновации можно узнать на mos.ru. Подробности о квартирах и домах для переселенцев - по ссылке. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять реновацию.