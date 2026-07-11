Mitsubishi сбила самокатчика и женщину с ребенком в Красногорске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красногорске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали три человека, включая ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла около одного из домов на улице Международная. По предварительным данным, женщина 1980 года рождения за рулем автомобиля Mitsubishi при повороте на прилегающую территорию совершила наезд на мужчину на электросамокате, двигавшегося по велосипедной зоне. Затем иномарка продолжила движение и сбила женщину с девочкой, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшие 1988, 1981 и 2017 годов рождения госпитализированы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.