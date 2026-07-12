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НовостиОбщество12 июля 2026 6:02

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово сняли

Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе
Мила ГЕНЬ
В аэропорту Домодедово сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов и действовали в течение нескольких часов. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о вылетах на онлайн-табло аэропорта и на сайтах авиакомпаний.

В аэропорту Домодедово сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов и действовали в течение нескольких часов. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о вылетах на онлайн-табло аэропорта и на сайтах авиакомпаний.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Домодедово сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов и действовали в течение нескольких часов. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о вылетах на онлайн-табло аэропорта и на сайтах авиакомпаний.