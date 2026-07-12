Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово сняли

В аэропорту Домодедово сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов и действовали в течение нескольких часов. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о вылетах на онлайн-табло аэропорта и на сайтах авиакомпаний. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Домодедово сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов и действовали в течение нескольких часов. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о вылетах на онлайн-табло аэропорта и на сайтах авиакомпаний.