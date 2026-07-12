Владимир Ефимов: В Пресненском районе Москвы построят две школы будущего

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о проектировании двух школ будущего. Их построят в центре столицы по Адресной инвестиционной программе (АИП).

«В столице запланировано строительство школ будущего, соответствующих лучшим образовательным стандартам и комфортных для учащихся и педагогов. Так, в Большом Кондратьевском переулке и на улице Климашкина в Пресненском районе за счет средств городского бюджета построят две школы будущего», - отметил заммэра.

Он уточнил, что общая площадь зданий, рассчитанных на 1775 мест, составит более 30 тысяч квадратных метров. Новые учебные корпуса возведут по современным стандартам.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, особое внимание уделят визуальной открытости и наполненности пространства светом. Сейчас ведется проектирование объектов.

Подробнее об архитектурной концепции здания школы на улице Климашкина ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Она рассчитана на 675 мест. Фасад облицуют при помощи стеклофибробетона и металла. Основным цветом в строении станет синий. Такой же оттенок подберут и для подсветки входов в здание.

В Градостроительном комплексе Москвы рассказали, что школа на 1100 мест проектируется для строительства в Большом Кондратьевском переулке. Ее фасад будет похож на конструктор. Такого эффекта добьются благодаря чередованию объемов разной высоты и формы.

Как пояснил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, две школы в Пресненском районе оснастят трансформируемыми спортзалами, медблоками, многофункциональными многосветными пространствами и медиатеками.

«Особое внимание уделим специализированным помещениям. Например, в зданиях планируется оборудовать кабинеты кулинарии и домоводства, комбинированные мастерские по обработке металла и дерева», - уточнил глава ведомства.

Он добавил, что там появятся также творческие мастерские для занятий по изобразительному искусству и музыке.

Вокруг каждой школы проведут благоустройство с озеленением. При этом высадят деревья, кустарники, уложат газон, а также поставят скамейки и фонари. Кроме того, откроют велостоянки и проложат асфальтированные дорожки. А еще создадут площадки для подвижных игр.