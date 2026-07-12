Ефимов: В новостройку по реновации на Оренбургской улице переселяются около 600 москвичей

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об осмотре новых квартир участниками реновации на востоке Москвы.

«Для москвичей из Косино-Ухтомского района передали под заселение по программе реновации новостройку по адресу: Оренбургская улица, дом 30. В нее переедут около 600 жителей двух старых домов: 17 и 26, корпус 1, на Оренбургской улице», - отметил заммэра, уточнив, что теперь количество зданий в районе, которые затронуло переселение, достигло 23.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, всего в рамках действующей программы реновации в Косино-Ухтомском предстоит расселить 55 домов старого жилого фонда. Новые квартиры получат около шести тысяч москвичей, подчеркнул заммэра.

С вопросами по поводу переезда новоселы дома на Оренбургской улице могут обращаться в Центр информирования по переселению. Его открыли в доме 4 по улице Черное Озеро.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в новом доме из двух секций находится 326 квартир. В каждой из них выполнена улучшенная отделка.

«Их общая площадь составляет 22 тысячи квадратных метров. В подъездах есть лифты, комнаты для консьержей и место для хранения колясок и велосипедов», - добавили в ведомстве.

На нежилом первом этаже в дальнейшем разместят социально-бытовую инфраструктуру. В частности: аптеки, кафе или досуговые центры.

Новостройка расположена неподалеку от расселяемых домов. То есть жители после переселения смогут пользоваться всей привычной инфраструктурой.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в конце мая город предложил равнозначные квартиры почти 340 жителям дома 17 и около 260 жителям из дома 26, корпуса 1, на Оренбургской улице.

«В июне москвичи начали определяться с выбором. За первую неделю согласие на переезд подписали уже более 100 человек», - подчеркнула столичный министр.

Она уточнила, что сотрудники Департамента городского имущества уже приступили к подготовке проектов договоров на новые квартиры.

В Градостроительном комплексе Москвы отметили, что на mos.ru есть все подробности о реновации. А о том, какие квартиры и дома по программе появляются в столице, можно узнать по ссылке.

Сергей Собянин ранее поручил вдвое быстрее выполнять реновацию. Мэр также рассказал о возведенном монолитном жилом комплексе по реновации в районе Щербинка. Три секции в нем высотой в 11 этажей строили, используя технологии объемно-блочного домостроения.