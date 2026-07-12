Ночные клубы и наушники одинаково опасны: врач объяснила, как не оглохнуть

ЛОР Лямкина предостерегла от прослушивания громкой музыки Фото: "КП" Архив.

Привычка постоянно слушать музыку на высокой громкости может привести к серьезным проблемам со слухом, при этом вернуть его полностью удается далеко не всегда. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-оториноларинголог Наталья Лямкина.

По словам специалиста, вред наносит не само использование наушников, а длительное воздействие громкого звука — как в наушниках, так и на концертах или в ночных клубах. При регулярном прослушивании музыки громче 85 децибел повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к нейросенсорной тугоухости, которая возникает как постепенно, так и внезапно. Известны случаи, когда воздействие звука свыше 100 децибел всего в течение 30 минут приводило к острой тугоухости.

К признакам начинающегося ухудшения слуха относятся звон или шум в ушах, чувство заложенности, постоянное желание увеличить громкость телевизора и сложности с восприятием речи окружающих. При появлении таких симптомов необходимо обратиться к ЛОРу. Современная медицина располагает методами лечения, однако стопроцентное восстановление возможно не всегда — терапия часто направлена на профилактику дальнейшего снижения слуха.

К главным ошибкам врач отнесла длительное прослушивание музыки громче 85 децибел, неправильную гигиену ушей, работу в шумной среде без защиты, игнорирование первых симптомов и резкие перепады давления при перелетах или погружениях.