Владимир Ефимов: В Кузьминках передали под заселение 25 новостроек по реновации

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о переданных под заселение по реновации новых домах на юго-востоке столицы.

«Переселение по программе реновации в Кузьминках началось в декабре 2018 года. С тех пор участникам передали под заселение 25 жилых комплексов. В них свыше 5,3 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой общей площадью более 310 тысяч квадратных метров», - отметил заммэра.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, в том числе 25 квартир спроектированы специально для маломобильных граждан. Здесь широкие коридоры и дверные проемы, а в ванных комнатах и санузлах установлены поручни.

Подъезды новых домов сделали удобными для жителей, создав там безбарьерную среду. В частности, предусмотрены входы без лестниц и порогов. Во время благоустройства около возведенных по реновации жилых комплексов разместили общие зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в Кузьминках по реновации расселят 287 старых домов.

«В новые квартиры смогут переехать почти 25 тысяч семей. Подготовиться к планируемому переезду жителям помогает общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на mos.ru», - добавили в ведомстве.

Воспользовавшись суперсервисом, новоселы могут бесплатно получить машину и грузчиков на время переезда. Чаще всего при помощи суперсервиса жители оформляют запись на осмотр новых квартир

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что с оформлением документов на полученное жилье участникам программы помогают специалисты Департамента городского имущества. Они ведут прием в центрах информирования.

Известно, что в Кузьминках квартиры по реновации уже получили более 9,2 тысячи жителей из 43 старых домов.

«Причем только за первую половину 2026 года правообладателями комфортного жилья здесь стали свыше 2,4 тысячи человек», - сообщила столичный министр, подчеркнув, что это самый высокий показатель с начала реализации реновации в районе.

Из трех старых домов в Щербинке, благодаря реновации, в новый дом на улице Чапаева заселятся 147 человек. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.