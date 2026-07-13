Ефимов: В рамках новых проектов КРТ в Москве создадут еще более 40 тыс. рабочих мест

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об опубликованных в столице новых проектах комплексного развития территорий (КРТ).

«По итогам первого полугодия 2026-го город разработал и опубликовал 79 проектов КРТ – на 11 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарно почти на 362 гектарах земли планируется построить свыше 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости», - отметил заммэра.

Он добавил, что более половины – 3,2 миллиона квадратных метров – составит площадь жилых новостроек, из которых около 1,2 миллиона выделят для программы реновации. Кроме того, планируется строительство общественно-деловых и производственных объектов.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, благодаря реализации этих проектов в городе будет создано почти 40,5 тысячи рабочих мест.

Напомним, благодаря программе КРТ бывшие промзоны, площадки с неэффективным использованием и свободные от какой-либо застройки участки превращаются в комфортные городские кварталы.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что реализация проектов КРТ намечена в 54 столичных районах во всех округах Москвы. Это не касается лишь Троицкого округа.

«Сроки их реализации варьируются от 3 до 12 лет. Так, в районе Митино на северо-западе столицы планируется реорганизовать 1,13 гектара и возвести там современный технопарк общей площадью более 19 тысяч квадратных метров», - сообщили в ведомстве, добавив, что там создадут около 200 высококвалифицированных рабочих мест.

Программа КРТ позволяет возродить в столице целые районы. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В Градостроительном комплексе Москвы отметили, что сейчас город ведет проработку и реализацию на разных этапах уже более 470 проектов КРТ. Они обеспечат возможность привести в порядок огромную территорию - в целом свыше 4,7 тысячи гектаров. Программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.