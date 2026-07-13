Москвич нанес не менее двух ножевых оппоненту во время конфликта в автобусе Фото: прокуратура Москвы.

32-летний москвич обвиняется в хулиганстве в общественном транспорте столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По информации ведомства, мужчина находился в автобусе, где спровоцировал словесный конфликт с неизвестным ему пассажиром. В ходе конфликта дебошир не менее двух раз ударил оппонента раскладным ножом в область шеи. Потерпевшему причинены колото-резаные раны, повлекшие легкий вред здоровью, говорится в сообщении ведомства.

По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело. Оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Сам фигурант заключен под стражу.

Как KP.RU писал ранее, в Москве задержан пассажир метро, подозреваемый в нанесении телесных повреждений мужчине на платформе станции «Кузнецкий мост». О драке сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.