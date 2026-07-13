Максим Ликсутов: Резиденты ОЭЗ Москвы почти в 1,5 раза увеличили налоговые отчисления в бюджет

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о перечисленной резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» сумме налогов в городской бюджет. Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, речь идет о данных за первый квартал 2026 года.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина для резидентов столичной ОЭЗ создан максимально комфортный инвестиционный климат: льготы по налогам на прибыль и имущество, режим свободной таможенной зоны и помощь с подключением к инженерной инфраструктуре. В ответ предприятия наращивают производственные мощности, расширяют штат и выводят на рынок новую продукцию. Как результат: в январе — марте этого года они перечислили в бюджет свыше 7,8 миллиарда рублей», - отметил заммэра.

Он уточнил, что это на 40% больше, чем в первом квартале 2025 года.

Поступления в бюджет Москвы достигли почти 1,3 миллиарда рублей, что на 11% больше, чем в январе–марте 2025 года. Если смотреть данные за все время работы ОЭЗ, то в целом резиденты уплатили более 73,3 миллиарда рублей налогов. Из них 22,2 миллиарда - в столичный бюджет.

Самую крупную сумму налогов за первый квартал внесли компания по производству лифтового оборудования, разработчик лекарственных препаратов и предприятие по выпуску сетевого оборудования для дата-центров.

Напомним, этот год для ОЭЗ «Технополис Москва» стал юбилейным - 20 лет со дня основания. За это время стартовая площадка для инновационных проектов выросла до ключевого хаба отечественной промышленности. ОЭЗ является центром притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Здесь находятся десять площадок, занимающих в целом 430 гектаров. На них локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

Москва обеспечивает активное развитие инвестиционного климата и промышленного потенциала. В результате городских решений увеличивается производительность труда и эффективность производств. Мероприятия, проходящие в рамках этого, вносят вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».