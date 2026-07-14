Багреева: В первом полугодии Москва реализовала на аукционах 46 нежилых зданий

Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала о реализованных на городских аукционах нежилых зданиях в столице.

«Аукционы по продаже и аренде нежилых зданий востребованы у инвесторов. Такие объекты используются для ведения бизнеса в различных сферах: торговле, медицине, образовании, культуре, предоставлении услуг. В первом полугодии 2026 года на торгах реализовали 46 зданий общей площадью более 17,5 тысячи квадратных метров, в том числе два с земельными участками», - отметила заммэра.

Она уточнила, что объекты были выставлены на аукционы как по отдельности, так и едиными лотами, включавшими в себя сразу несколько построек. Три здания реализовали на торгах по аренде, остальные – по продаже.

Как сообщила Багреева, на один лот в среднем претендовали четыре участника аукциона.

За первое полугодие участники торгов чаще всего приобретали здания в центре столицы. Три из них признаны объектами культурного наследия федерального и регионального значения.

«Самым популярным лотом на городских торгах в первом полугодии 2026 года стал объект в Хорошево-Мневниках площадью 156 квадратных метров», - пояснил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, добавив, что за него боролись 10 конкурентов.

Он также отметил, что на двухэтажное здание площадью 200,5 квадратного метра в Басманном районе претендовали 6 участников торгов.

На аукционах реализовали также 34 городских здания в Московской области. Они находятся в четырех округах, среди которых Одинцовский, Пушкинский, Наро-Фоминский и Чехов.

Напомним, торги проводятся на электронной площадке «Росэлторг». Участникам требуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Город предлагает на аукционах самое разное имущество. Лоты можно посмотреть в разделе «Торги Москвы» на Инвестиционном портале Москвы. Там публикуются все подробности, включая фото, документы, а также условия и форму продажи.

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