Собянин сообщил о ликвидации трех дронов, летевших на Москву Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом в понедельник, 13 июля, своевременно в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в соцсетях.

Жителей и гостей Москвы просят быть предельно внимательными и осторожными. Не трогайте и не подходите близко к осколкам упавших БПЛА. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, в результате ночной атаки украинских дронов погибли трое жителей Подмосковья, еще пятеро госпитализированы. Более 350 вражеских беспилотников летело в сторону московского региона с 20:30 воскресенья, 12 июля 2026 года, до самого утра понедельника, 13 июля.