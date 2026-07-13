Когда закончатся дожди в Москве: синоптики обнадёжили жителей столицы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве на этой неделе ожидается постепенное улучшение погодных условий. Интенсивность дождей начинает снижаться, и в ближайшие дни осадки будут не такими сильными, как раньше. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с RT.

По словам синоптика, в течение ближайших двух суток возможны лишь небольшие дожди, а столбики термометров не поднимутся выше 24 градусов тепла. Она уточнила, что дневная температура составит от 22 до 24 градусов, а ночью в первой половине недели воздух будет прогреваться до 16–18 градусов.

Позднякова также отметила, что к концу недели количество солнечных дней увеличится, однако вместе с северными ветрами придет более прохладная воздушная масса. Во второй половине недели днем ожидается 20–22 градуса, а ночные показатели опустятся до 15 градусов.

При этом, как уточнил метеоролог Михаил Леус, дожди разной интенсивности будут идти в столичном регионе еще три дня и полностью прекратятся только 15 июня. Специалист подчеркнул, что после этого температура воздуха в Москве наконец повысится до плюс 26 градусов, а погода наладится. Его слова приводит ОТР.