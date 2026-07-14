Максим Ликсутов: Московские компании почти вдвое увеличили экспорт в Африку

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что столица является лидером среди регионов России по объему товарооборота с континентом. Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, городские предприятия обеспечивают экспорт в африканские государства медтехники и фармпрепаратов. При этом оснащают топливно-энергетическую, транспортную и телекоммуникационную инфраструктуру.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает промышленников при выходе на зарубежные рынки сбыта. Страны Африки — одно из перспективных направлений для московских экспортеров высокотехнологичных решений. Столица стабильно лидирует среди субъектов РФ по объему торговли с африканскими государствами — на нее приходится 36,7 процента от общероссийского показателя», - отметил заммэра.

Он уточнил, что в прошлом году производственный экспорт на континент вырос практически вдвое или на 89,5 процента по сравнению с 2024 годом.

Напомним, за продвижение промышленников за рубежом отвечает центр поддержки экспорта «Моспром». Им оказывают помощь в формировании отраслевых стратегий выхода на экспорт. Чаще всего столичные компании участвуют в байерской программе. При этом город берет на себя затраты на застройку стенда на международных выставках и логистику экспонатов. Кроме того, помогает в организации переговоров с потенциальными партнерами.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов назвал в числе основных направлений сотрудничества с Африкой такие сферы, как фармацевтика и медицина, машиностроение для топливно-энергетического сектора, а также приборостроение для развития транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры региона.

«В прошлом году промышленники Москвы чаще всего экспортировали в Алжир, Египет, Демократическую Республику Конго, Эфиопию и Нигерию», — сообщил столичный министр.

Известно, что в сентябре этого года состоится бизнес-миссия в ЮАР. Город занимается организацией переговоров для промышленных компаний Москвы в рамках выставки Electra Mining Africa. Желающие принять участие в мероприятии могут оформить заявку на платформе Made in Moscow.