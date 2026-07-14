Владимир Ефимов: На юго-востоке Москвы расселили более 190 домов по реновации

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Подробнее о расселении старых домов по реновации на юго-востоке Москвы рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На юго-востоке столицы с начала реализации программы реновации расселено 194 дома. Расселенные дома демонтируют с помощью технологии «умный снос», а на освободившихся площадках появляются новые жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой. Квартиры в них имеют улучшенную планировку за счет просторных коридоров и кухонь», - отметил заммэра.

Он уточнил, что сами дома возводят по индивидуальным проектам с учетом современных технологий строительства, отвечающих стандартам безопасности и качества.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, всего в округе по программе реновации планируется расселить 818 объектов старого жилого фонда. Таким образом, в новые квартиры должны переехать более 164 тысяч человек, подчеркнул заммэра.

Старые здания разбирают аккуратно, чтобы не наносить вред экологии. При этом стараются снизить уровень шума и пыли. Получившийся строительный мусор сразу увозят на переработку.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что устаревшие жилые дома расселили в девяти районах юго-востока столицы.

«Больше всего их в Люблине – здесь горожане уже полностью освободили 57 зданий. На втором месте Кузьминки – 34», - уточнили в ведомстве, отметив, что в Нижегородском районе расселены 30 домов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в 194 полностью освобожденных домах на юго-востоке столицы насчитывалось более 36,9 тысячи жителей.

«Все они получили комфортные квартиры в новостройках в тех же районах, где расположены их старые дома. В Люблине из таких зданий в современные жилые комплексы переехали более 11,5 тысячи горожан, в Кузьминках – свыше 7,2 тысячи человек, а в Нижегородском районе – 4,7 тысячи», - сообщила столичный министр.

Сотрудники Департамента городского имущества Москвы помогают участникам программы с оформлением документов для переезда. Новоселам также доступен суперсервис «Переезд по программе реновации».

Из трех старых домов в Щербинке, благодаря реновации, смогут переехать в новый дом на улице Чапаева 147 человек. Об этом ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В Градостроительном комплексе Москвы уточнили, что всю информацию о реновации можно найти на mos.ru. Подробности о квартирах и домах для переселенцев - по ссылке. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять реновацию.