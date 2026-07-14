Собянин сообщил о ликвидации еще двух дронов, направленных на Москву Фото: REUTERS.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два украинских дрона, направленных на Москву. Об этом во вторник, 14 июля, своевременно в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты ещё два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в соцсетях.

За минувший час это уже два БПЛА, сбитых на подлете к городу. Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными. Не трогайте и не подходите близко к осколкам упавших БПЛА. При необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, минувшей ночью российские военные отразили массированную атаку беспилотников, сбив почти три сотни дронов противника над различными областями страны. По данным Министерства обороны РФ, за ночное время средствами ПВО уничтожено 288 украинских БПЛА.