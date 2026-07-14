Владислав Овчинский: «Стройлаунж» на «Хлебозаводе» превратит стройку в арт-объект

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В самом сердце столичного пространства «Хлебозавод» с 18 июля открывает свои двери необычная локация. Тематическая зона отдыха «Стройлаунж» станет главной точкой притяжения для горожан вплоть до 14 августа. Площадка приурочена к масштабному празднику — 70-летию Дня строителя.

О том, чем удивит гостей новое пространство, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Найти площадку просто: она расположится по адресу Новодмитровская улица, дом 1, строение 16. Внутри организаторы обещают полный релакс: гостей ждут мягкие пуфы и теплые пледы для уютных посиделок, азартные партии в настольный теннис и стильная фотозона для летних снимков. Юные посетители не заскучают — для них приготовили большую коллективную раскраску, где каждый сможет оставить свой яркий след. А по выходным вечера будут наполнены магией кинопоказов под открытым небом и увлекательными мастер-классами.

Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики.

«Сегодня градостроительство – это не только стройплощадки, но и современные технологии, которые делают город удобнее для жизни. Нам важно рассказывать об этом просто и понятно, чтобы это было интересно и взрослым, и детям. “Стройлаунж” как раз поможет познакомиться с профессией строителя в легком и доступном формате», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Москвичи при помощи интерактивных форматов смогут больше узнать о профессиях, которые стоят за развитием города, а также о столичных программах, в частности программе реновации.