Историк искусств рассказал, как узнать больше об архитектуре города с «Мосфото»

Искусствовед Баранов: «Мосфото» открывает новые возможности для изучения столицы. Фото: «Мосфото»

Медиабанк «Мосфото» открывает новые возможности для изучения российской столицы. Об этом заявил историк искусств, художник и скульптор Петр Баранов.

«Не могу не отметить большое количество проектов в сфере популяризации объектов культурного наследия, реализуемых сейчас в Москве. <...> Важно, что столичные памятники архитектуры не только реставрируются, но и становятся точками туристического показа, включаются в разные экскурсионные маршруты. Новый раздел "Культурное наследие Москвы" в городском медиабанке "Мосфото" – ещe один ресурс для популяризации нашего богатейшего культурного наследия», – отметил спикер.

Новый раздел «Культурное наследие» доступен в столичном медиабанке с начала лета 2026 года. Он содержит изображения памятников архитектуры Москвы, в том числе и архивные. В разделе также представлены исторические факты и информация о проделанных реставрационных работах.