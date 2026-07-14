Ефимов: Город построил четыре объекта культуры в Новой Москве с 2024 года

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о построенных и реконструированных культурных учреждениях в Новой Москве. Проекты реализованы в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП). Здания находятся в Троицке, Воронове, Краснопахорском и Филимонковском районах.

«Троицкий и Новомосковский административные округа активно развиваются. Только с 2024 года за счет городского бюджета здесь построили и реконструировали Дом культуры, школу искусств и два культурно-досуговых центра. Общая площадь зданий превышает 20 тысяч квадратных метров», - отметил заммэра.

Он уточнил, что их оснастили современным оборудованием для проведения концертов и отчетных мероприятий, работы кружков и студий по интересам.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, в результате жители ТиНАО получили современные объекты для творческого развития и отдыха всей семьей.

Новые культурные учреждения в основном расположены в Троицком округе столицы. Среди них - построенное в селе Кленово здание культурно-досугового центра, в котором находятся театральная гостиная, зрительный зал, библиотека и буфет. Есть также склады для декораций и реквизита, костюмерные и артистические. А еще разместили клубную зону с творческими студиями.

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров пояснил, что в этом году в поселке Шишкин Лес построили культурно-досуговый центр. Здесь работают библиотека с компьютерной зоной и книгохранилищем, спортзал с необходимыми зонами, универсальный концертный зал на 407 зрителей.

«В здании также оборудовали помещения для работы детской школы искусств, включая актовый и хореографический залы, классы для занятий разными видами творчества и звукозаписывающий кабинет», - добавил глава ведомства, подчеркнув, что ученики школы могут зайти в здание через отдельный вход.

В Ватутинках в Троицком округе реконструирован Дом культуры. В Градостроительном комплексе Москвы рассказали, что там открылись универсальный концертный зал на 300 зрителей, библиотека, кабинеты для кружков, музыкальные и спортивные классы.

Напомним, город завершил строительство школы искусств в городе Московском Новомосковского округа осенью прошлого года. Здание возвели по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Там разместили малый и большой концертные залы – на 87 и 547 мест соответственно. Кроме того, в школе есть студия звукозаписи, кабинеты фортепиано, живописи, гончарная мастерская, хоровой и оркестровый классы.