Российская столица активно расширяет сотрудничество с регионами

Фото: пресс-служба правительства Москвы

Москва, Тверская и Белгородская области подписали соглашения о культурном, научно-техническом и торгово-экономическом сотрудничестве. В церемонии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев и врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

«С Белгородской областью нас связывают большие, тесные дружеские отношения. Мы всегда приходили на помощь белгородцам в их борьбе, потому что они действительно находятся на линии соприкосновения, по сути дела. Помогаем защите от беспилотников, которые летят в сторону Белгородской области. Помогаем выстраивать в целом первый рубеж обороны, помогаем в чрезвычайных ситуациях и в целом - по нашей программе экономического и социального взаимодействия. Также активно работаем и с Тверской областью», - рассказал Собянин.

По словам градоначальника, на данный момент у столицы подписано 86 соглашений с регионами, которые реализуются через определенные программы, охватывающие социальную, культурную и экономическую сферы.

Так, соглашение о сотрудничестве с Белгородской областью развивает положения предыдущего двустороннего документа, а также предусматривает углубление интеграции и укрепление связей в различных сферах.

«Данное подписание соглашения является дорожной картой на следующие пять лет. Правительство Москвы постоянно помогает нам в области. Мы являемся приграничным регионом и, так сказать, первым фронтовым рубежом, оборонительным рубежом города Москвы», - подчеркнул Шуваев.

Одно из важнейших преимуществ - расширение взаимовыгодной торговли, в том числе и с целью замещения продукции, ранее поступавшей из других стран. Большую роль в двустороннем сотрудничестве играют связи в сфере образования, культуры, спорта и здравоохранения. В условиях СВО правительство Москвы оказывает Белгородской области поддержку в защите населения и инфраструктуры от атак противника.

А вот соглашение с Тверской областью развивает положения двустороннего документа, подписанного в 2016 году. Оно предусматривает углубление интеграции и укрепление связей в сфере транспорта, информационно-коммуникационных технологий, промышленности, торговли и услуг, науки, культуры, туризма и спорта, охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики, здравоохранении, благоустройства городских территорий и общественных пространств, образования и других.

«Новое соглашение позволит нам открыть новую веху в развитии отношений двух субъектов. Конечно же, это сотрудничество в сфере промышленности, в сфере экономики, в сфере транспорта, в сфере поддержания экологической обстановки в наиболее крупном источнике питьевой воды для города Москвы - это Иваньковское водохранилище. Хотел бы сказать, что спектр взаимоотношений большой», - сказал Королев.

Российская столица поддерживает Тверскую область в развитии территории Ржевского мемориала и реализации строительства высокоскоростной магистрали «Москва - Санкт-Петербург». К тому же, регион остается надежным торгово-экономическим партнером Москвы. Тверские предприятия также на регулярной основе участвуют в выполнении московского госзаказа. Кроме того, Москва и Тверь продолжают также активно развивать связи в сфере образования, культуры, спорта и здравоохранения.