РВИО подготовило просветительскую программу в рамках лагеря «Молодежь Москвы». Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики г. Москвы

Эксперты столичного отделения РВИО подготовили для молодых лидеров общественных организаций просветительскую программу. Она посвящена истории Москвы и сохранению исторической памяти в рамках патриотической смены летнего лагеря «Молодежь Москвы».

«Патриотизм начинается с личной ответственности за свою страну и знания ее истории, а подобные образовательные проекты помогают формировать преемственность поколений. Важно не просто просвещать молодежь, а показывать связь времен на живых примерах. Ребята, собравшиеся здесь, - это будущие лидеры, которые уже сегодня формируют молодежную повестку Москвы», - сказал председатель московского отделения РВИО Дмитрий Сидоров.

Главным событием программы стала лекция экспертов РВИО «Николай Алексеев. Лучший мэр дореволюционной Москвы». Участники познакомились с деятельностью градоначальника столицы конца XIX века, благодаря которому город получил современную систему водоснабжения и канализации, ГУМ, Политехнический и Исторический музеи.

Далее участники посмотрели авторскую лекцию помощника президента РФ Владимира Мединского «Неизвестное об известных. Николай Алексеев», а после поучаствовали в исторической викторине «Москва на пороге XIX–XX веков», которую провели эксперт РВИО Илья Федоров и историк Рамазан Урусов.