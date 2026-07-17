В парке «Крылатские холмы» организуют открытые трансляции велогонки «Тур де Франс – 2026»

Фото: Okko

Жителей столицы приглашают на прямые трансляции легендарной многодневной велогонки «Тур де Франс – 2026». Их проведут в спортивном парке «Крылатские холмы» 19 и 25 июля. Большой экран разместят на малом кольце олимпийской велотрассы. Мероприятие состоится при поддержке онлайн-кинотеатра Okko. Вход свободный.

В прямом эфире зрители увидят ключевые этапы главной велогонки мира, компанию им составят профессиональные эксперты. Они расскажут подробнее о командной тактике, специфике маршрута и ходе борьбы за победу.

Напомним, парк «Крылатские холмы» известен как одна из главных столичных площадок для занятий велосипедным спортом. Спортсмены и любители могут не только проводить здесь тренировки, но и вместе с единомышленниками следить за крупными мировыми стартами.

Велогонка «Тур де Франс – 2026» проходит с 4 по 26 июля, в нее входит 21 этап. Маршрут, в целом, составляет более 3,3 тысячи километров с подъемами в Пиренеях и Альпах.

Трансляции в спортивном парке «Крылатские холмы» будут проходить в такие дни:

- 19 июля, 14:20 – 15-й этап, маршрут Шампаньоль – Плато-де-Солезон, обсуждение с экспертами в 16:30;

- 25 июля, 12:30 – 20-й этап, 170 километров от Ле-Бур-д'Уазана до Альп-д'Юэза с набором высоты 5,4 тысячи метров, обсуждение с экспертами в 15:30.

«Крылатские холмы» являются парком с богатым наследием. Он объединяет важные объекты для тренировок и проведения соревнований высокого уровня по шоссейному и МТБ-велоспорту, а также прогулочные зоны.