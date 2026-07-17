Ефимов: За полгода квартиры по реновации получили почти 23 тысячи жителей

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробнее о документах, оформленных участниками реновации на равнозначные квартиры, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В первой половине 2026 года договоры на квартиры по программе реновации заключили более 22,8 тысячи москвичей. Это почти на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2025-го», - отметил заммэра.

Он уточнил, что на юго-востоке столицы документы на комфортное жилье за полгода оформили почти четыре тысячи горожан, на востоке – около 3,4 тысячи человек.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, на севере и западе города количество участников программы, получивших ключи от квартир, оказалось примерно одинаковым: по 2,8 тысячи жителей.

При выделении площадок под будущие новостройки город учитывает, чтобы старые дома были неподалеку. Кроме того, рядом должна быть развитая социальная инфраструктура. Как правило, новоселы по реновации получают квартиры в жилых комплексах, возведенных около освобождаемых домов. Исключением являются только Зеленоград и Новая Москва. Там жителей переселяют в границах округа.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева назвала февраль, март и апрель самыми результативными месяцами полугодия по числу подписавших договоры на новое жилье по реновации.

«Так, в первый весенний месяц документы, необходимые для переезда, оформили почти 4,6 тысячи горожан, а в феврале и апреле – приблизительно по 4,1 тысячи», - сообщила столичный министр.

Она добавила, что переселенцам выделены комфортные квартиры с готовым ремонтом в современных жилых комплексах.

Как пояснила Соловьева, реновация позволяет не только обновлять жилищный фонд города, но еще и повышать качество жизни в Москве. Первые этажи новых домов отдают под полезную для горожан инфраструктуру. Например: магазины, различные сервисы, офисы городских организаций. Всем этим пользуются затем и жители расположенных по соседству кварталов.

Как рассказали в Градостроительном комплексе столицы, вся информация о реновации собрана на mos.ru. Подробности о квартирах и домах по программе - по ссылке.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил вдвое быстрее выполнять реновацию. Он также рассказал о построенном в районе Щербинка монолитном жилом комплексе для участников программы. Три секции этого ЖК высотой в 11 этажей возвели, используя технологии объемно-блочного домостроения.