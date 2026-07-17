Владислав Овчинский: Жилой комплекс с каскадом террас интегрируют в ткань Южнопортового района

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

Южнопортовый район столицы готовится пополниться еще одним архитектурным акцентом. На Новоостаповской улице, в непосредственной близости от станции метро «Дубровка» и выездов на Третье транспортное кольцо, появится жилой дом с необычной архитектурой. Здание будет иметь переменную этажность, а его главным украшением станут металлические фасады, окрашенные в сложную гамму от сдержанного серо-зеленого до благородного бронзового и медного оттенков.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислава Овчинского, визуально дом будет поделен на восемь фасадов с акцентными элементами. Индивидуальный рисунок этих деталей создаст оригинальный рельеф, который будет менять настроение в зависимости от освещения. Обилие остекления призвано объединить разные части сооружения в цельную пластичную композицию, а ступенчатая кровля, как заметил глава департамента, позволит сформировать просторные видовые террасы на верхних уровнях.

«В здании переменной этажности разместится 494 квартиры. Его общая площадь составит почти 55 тысяч квадратных метров. На подземном уровне проектом предусмотрена автомобильная парковка на 224 машино-места», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Стоит отметить, что развитие Южнопортового района не ограничивается этим точечным проектом. В рамках городской программы реновации здесь уже введены в строй две новостройки, а еще три дома находятся в активной фазе строительства. Суммарно они рассчитаны примерно на 650 квартир. Всего же в районе в программу обновления жилого фонда включены 27 зданий старой постройки, что говорит о масштабной и планомерной работе по преображению этой части Москвы.