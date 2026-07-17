Владислав Овчинский: На севере Москвы приступили к подготовке строительства здания, которое возведут по программе реновации

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

В Бескудниковском районе столицы, на месте снесенных пятиэтажек, стартовал подготовительный этап возведения нового дома по программе реновации. Сейчас на площадке по адресу Коровинское шоссе, земельный участок 4/6, кипит работа. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский отметил, что общая площадь новостройки превысит 31 тысячу квадратных метров. Проектом предусмотрено 282 квартиры, причем 13 из них специально адаптируют для маломобильных жильцов.

«Первый этаж запроектирован нежилым – помимо комфортных современных подъездов, там предусмотрены помещения коммерческого назначения, в которых смогут открыться магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие полезные жителям центры услуг. Сейчас в рамках подготовительных работ ведется устройство фундаментной плиты будущего дома», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Местоположение новостройки можно назвать одним из самых удачных в округе. Станция метро «Селигерская» в пешей доступности, впрочем, как и платформа Моссельмаш, что на третьем Московском центральном диаметре. Остановка общественного транспорта расположена прямо у дома. Кроме того, рядом образовательные учреждения, медицинские центры и большой торговый комплекс. Неподалеку расположились Орловский сад, парк имени Святослава Федорова, живописный Дегунинский пруд и ухоженный Бескудниковский бульвар.

Напомним, что программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, затрагивает интересы около миллиона москвичей и предполагает расселение более пяти тысяч домов.