Полина Павлова: Московские производители косметики наращивают производство средств с SPF

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Рост спроса на солнцезащитную косметику отмечают московские производители. Советник министра правительства Москвы, руководитель пресс-службы Департамента инвестиционной и промышленной политики Полина Павлова рассказала об активной поддержке этими компаниями тренда на заботу о здоровье кожи. Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, вместо масел для загара компании наращивают выпуск косметики с SPF.

«Производством косметики и бытовой химии в Москве занято свыше 30 предприятий, на которых работают более четырех тысяч высококвалифицированных специалистов. Городские промышленники непрерывно пополняют ассортимент товаров повседневного спроса, формируя разнообразную линейку. В январе — мае 2026 года было выпущено на 6,5 процента больше средств для ухода за кожей, макияжа, в том числе для защиты от солнца», — сообщила Полина Павлова.

Создающая профессиональную уходовую косметику компания «Гельтек-Медика» более чем вдвое увеличила с начала этого года реализацию солнцезащитной продукции, если сравнивать с теми же месяцами прошлого года.

Столичное предприятие по производству косметики Faberlic также отмечает возросший спрос на косметику с защитой от ультрафиолета. В 2026 году в его цехах изготовили на 30 процентов больше товаров с spf, чем в 2025-м. Новинкой этого года в компании стал стик с высокой степенью защиты (SPF 50).

Среди товаров линейки солнцезащитных средств лаборатории «Эманси» - эмульсия для лица, молочко спрей для тела и средство для детей. Все изделия с соответствующим уровнем SPF. При разработке формул учитывались требования к безопасности. В продукции нет потенциально раздражающих компонентов. Кроме того, составы нацелены на поддержание долголетия кожи.

Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В столице каждый год открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Московским производителям предлагается более 20 эффективных мер поддержки. В их числе - программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.