Владимир Ефимов: Благодаря программе КРТ в Москве появится более 40 технопарков

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о планах по возведению в Москве более 40 технопарков. Они появятся по программе комплексного развития территорий (КРТ) благодаря редевелопменту участков с неэффективным использованием.

«Программа КРТ действует в Москве уже шесть лет. Она нацелена, в том числе, на повышение научно-промышленного потенциала столицы и создание новых рабочих мест. Для этого на депрессивных участках бывших промзон будет построено свыше 40 технопарков суммарной площадью более 1,1 миллиона квадратных метров и создано около 62 тысяч рабочих мест», - отметил заммэра, уточнив, что объекты возведут в ходе реализации 25 проектов КРТ.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, больше всего – 17 – появится на юге города в Царицыне, Чертанове Центральном и Москворечье-Сабурове в рамках реализации 10 проектов.

Технопарки построят в 18 районах девяти округов. Проекты не затронут Восточный, Центральный и Троицкий округа столицы.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в рамках пяти проектов КРТ построят 12 технопарков. Их площадь в целом достигнет почти 500 тысяч квадратных метров.

«Они уже реализуются в бывших промзонах «Алтуфьевское шоссе», «Южный порт», «Вагоноремонт», «Теплый Стан», а также на улицах Декабристов и Мусоргского в Отрадном. В частности, на месте бывшей промзоны «Южный порт» возведут четыре технопарка», - сообщили в ведомстве.

Еще столько же построят в промзоне «Алтуфьевское шоссе». Там уже почти готов первый такой технопарк. Здание будет первым в нашей стране c системой автомобильных рамп, по которым грузовики смогут подъехать к зонам разгрузки. Такие подъездные пути сделают на каждом из четырех этажей строения. Здесь создадут 3,5 тысячи рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возрождении целых районов в столице благодаря программе КРТ.

Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Арина Авдеева подчеркнула, что технопарки уже давно превратились в полноценные экосистемы для развития бизнеса.

В Градостроительном комплексе столицы напомнили о создании комфортных кварталов в Москве в рамках программы КРТ. При этом приводят в порядок бывшие промзоны, неэффективно используемые земли, площадки без какой-либо застройки. Город на разных этапах ведет проработку и реализацию уже более 470 проектов КРТ. В целом, они затронут свыше 4,7 тысячи гектаров. Программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.