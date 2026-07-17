Третьяк: Подготовим план мероприятий по восстановлению прудов Терлецкого парка. Фото: Пьяных Анна

В Москве будут восстановлены пруды Терлецкого парка. Планы по их восстановлению депутат Госдумы Владислав Третьяк обсудил накануне с москвичами, а именно жителями района Ивановское.

Горожане рассказали экс-спортсмену о проблеме прудов Терлецкого парка. По их мнению, водоемы нужно очистить и восстановить в них оптимальный уровень воды. По прудам видно, что объекты давно не чистились: дно покрыто илом, вода неприятно пахнет, а уровень опустился настолько, что виден береговой мусор.

Депутат осмотрел территорию прудов и обсудил с москвичами дальнейшие шаги. Он также подчеркнул, что вопросы экологии и благоустройства особенно важны для жителей, так как ухоженные общественные места делают городскую среду комфортнее и безопаснее.

В скором времени в управу района будет подготовлено и направлено коллективное обращение с перечнем необходимых мероприятий по восстановлению прудов.