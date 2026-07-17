Владимир Ефимов: В Коммунарке построили общественное здание

Подробнее о построенном общественном здании в Коммунарке Новомосковского округа рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Его адрес: улица Александры Монаховой, земельный участок 39Б.
«Наша задача – развивать территорию полноценно, как самодостаточную экосистему, где люди могут жить, работать и отдыхать. На улице Александры Монаховой в Коммунарке построено общественное здание площадью свыше 6,6 тысячи квадратных метров на более чем 350 рабочих мест», - отметил заммэра.
Он уточнил, что у здания ступенчатая форма и разная этажность – от трех до восьми этажей. Объект станет важной точкой притяжения для бизнеса и поможет снизить маятниковую миграцию.
Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, в результате здесь появится новый общественно-деловой кластер, который обеспечит горожан качественными сервисами без необходимости выезжать в центр.
Для оформления фасадов здания использовали белые и серые оттенки.
Как пояснили в Департаменте градостроительной политики Москвы, первый этаж займут коммерческие помещения и инфраструктура.
«Здесь могут разместиться медицинские центры, клиники, аптеки или другие точки повседневного спроса. Со второго по пятый этаж - многофункциональные пространства, которые можно адаптировать под самые разные бизнес-задачи», - добавили в ведомстве.
Еще одну часть здания отдали под офисы открытого типа. Их разместят со второго по восьмой этажи.
В Департаменте назвали будущее сооружение ярким примером того, как современная городская среда отвечает потребностям жителей. При этом здесь создали безбарьерную среду, а также обеспечили горожан удобными рекреационными зонами и общественными пространствами.
Мосгосстройнадзор отслеживал возведение здания на каждом этапе. На стройплощадке состоялись 11 выездных проверок.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о том, как развивалась инфраструктура Троицкого и Новомосковского округов столицы за 14 лет.