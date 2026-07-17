Синоптик Шувалов: В середине следующей недели в Москву вернутся затяжные дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В середине следующей недели в Москву вернутся затяжные дожди. Однако, как агентству новостей «Москва» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, они не будут такими сильными, как раньше.

«Период погоды без осадков продлится четыре дня, и где-то на рубеже вторника-среды ситуация изменится: антициклон покинет среднюю полосу, придет фронтальная зона с запада, и, возможно, с юга будет подниматься активная волна атмосферная. Так что да, устойчивой погоды без осадков не будет, ее хватит только на четыре дня», – сказал синоптик.

К тому же, сильного похолодания в столице ждать не стоит. Температура в эти дни будет оставаться в пределах +20...+25 градусов.

Как KP.RU писал ранее, в Москве прошедшая ночь, с 16 на 17 июля, стала самой холодной с начала июля. Столбики термометров зафиксировали в столице минувшей ночью +10,4 градуса, сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.