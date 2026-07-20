Багреева: В январе-июне на портале поставщиков провели 116 тыс. котировочных сессий

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала о состоявшихся в январе-июне этого года на Портале поставщиков котировочных сессиях. Заммэра назвала их инструментом, помогающим бизнесу находить новых партнеров, а заказчикам – закупать необходимую продукцию по оптимальной цене благодаря высокому уровню конкуренции.

«В первой половине 2026 года на ресурсе провели 116,1 тысячи котировочных сессий, что на 25 процентов больше, чем за тот же период 2025-го. Среднее снижение цены в ходе процедур составило 14 процентов», - отметила заммэра, уточнив, что на один контракт претендовали в среднем семь предпринимателей.

Как сообщила Багреева, самыми востребованными категориями стали строительные товары. На их приобретение участники сессий заключили 6,3 тысячи контрактов. Кроме того, в тройке лидеров - медицинская и хозяйственная продукция. Это 4,8 и 4,6 тысячи сделок соответственно.

Напомним, котировочные сессии – мини-аукционы проходят за три, шесть или 24 часа. Их участниками вправе стать все предприниматели, зарегистрированные на Портале поставщиков. Предложивший наиболее низкую цену контракта будет объявлен победителем.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что на Портале поставщиков созданы равные условия для предпринимателей со всей страны.

«Они могут участвовать в закупках, инициированных заказчиками из любых регионов. В первой половине 2026 года по итогам котировочных сессий больше всего контрактов заключили со столицей поставщики из Москвы, Московской и Владимирской областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края», - уточнил глава ведомства.

Он добавил, что на них пришлось 47,9 тысячи сделок или более 40 процентов от всех контрактов.

Созданный в 2013 году Портал поставщиков обеспечивает автоматизацию закупок малого объема. Он стал эффективным инструментом для связи государственных заказчиков и бизнеса. Свои товары, работы и услуги вправе представлять на портале как компания, так и физическое лицо. Каждый день на портале подписывают свыше 1,5 тысячи контрактов. В каталоге здесь собрано более 3,5 миллиона уникальных наименований.

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