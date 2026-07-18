Владислав Овчинский: В Марьиной Роще полностью готова монолитная часть дома, который возводят по программе реновации

Фото: Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

В районе Марьина Роща продолжается активная фаза строительства жилого комплекса в рамках столичной программы реновации. Объект, расположенный на Анненской улице (земельный участок 9), уже обрел свой архитектурный каркас. О том, что монолитные работы на площадке завершены, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Общая площадь новостройки превышает 35 тысяч квадратных метров. Ранее на этом участке располагались дома старого жилого фонда, которые уже расселили по программе реновации.

«В Марьиной Роще уже возведено пять домов по программе реновации, еще два строятся сейчас. Новый жилой комплекс на Анненской улице рассчитан на 380 квартир площадью более 23 тысяч квадратных метров. В здании предусмотрены три секции переменной этажности, подземный паркинг и благоустроенный двор. Сейчас на площадке завершаются работы по строительству внешних стен и внутренних перегородок, а монолит готов на сто процентов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. Параллельно строители уже приступили к устройству внутренних инженерных сетей, чтобы не терять темп.

Благодаря Г-образной конфигурации здания внутри квартала формируется уютный замкнутый двор, защищенный от внешнего шума. От ближайшей проезжей части его дополнительно отделит специальный экран. Значительная часть пространства у дома отдана под озеленение, а для активного досуга здесь оборудуют детскую площадку и спортивную зону с тренажерами.

Напомним, что программа реновации была утверждена в 2017 году и предусматривает расселение 5176 домов. Например, с начала реализации программы в Юго-Восточном административном округе столицы расселили уже более 190 старых домов.