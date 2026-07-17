Исторические фасады Электрозавода сохранят при обновлении территории комплекса

Группа «Эталон» сохранит фасады и входную группу зданий Электрозавода в ходе реконструкции территории. Фото: Пресс-служба Группы "Эталон"

Группа «Эталон» сохранит фасады и входную группу зданий Электрозавода в ходе реконструкции территории. Соответствующая информация опубликована в сообщении девелопера.

«Компания следует принципам социальной ответственности и считает важным обозначить сам факт преемственности в архитектурном облике города», - говорится в документе.

На территории бывшего промышленного комплекса Москвы создадут современное общественное пространство, которое сохранит узнаваемые архитектурные объекты, получит новый функционал и полноценно впишется в жизнь города. В планах также разместить на территории культурные площадки, творческие студии, кафе, магазины.

«Особое внимание будет уделено работе с элементами, формирующими облик Электрозавода: входной группе и фасадам комплекса, выходящим на ключевые городские магистрали, - это неотъемлемые символы промышленной архитектуры Электрозавода, и они будут бережно интегрированы в новое общественное пространство», - сказал президент группы Юрий Бородин.