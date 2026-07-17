Школьник из Москвы улучшил результат ЕГЭ по информатике, пересдав экзамен Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник московской школы №2120 Александр Большаков пересдал единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и улучшил свои первоначальные результаты. Школьник получил 100 баллов.

«Был уверен в том, что информатику можно было сдать лучше, как раз на 100. Если есть такая возможность, решил ей воспользоваться. Сомнения в своих силах не было, ведь к этому моменту уже получил 100 баллов по физике и профильной математике», – сказал выпускник.

По словам Александра, подготовиться к пересдаче ему помогала учительница. Педагог присылала дополнительные материалы, а также уточняла, на что стоит обратить внимание.

Как KP.RU писал ранее, абитуриентка Екатерина Малкова, которая впервые за историю проведения ЕГЭ набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ. Девушка выбирает между несколькими направлениями, однако она уже подала согласие на зачисление.