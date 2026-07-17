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НовостиОбщество17 июля 2026 15:40

Школьник из Москвы улучшил результат ЕГЭ по информатике, пересдав экзамен

Столичный выпускник решил пересдать ЕГЭ по информатике, чтобы получить максимальный балл
Елизавета БУБНОВА
Школьник из Москвы улучшил результат ЕГЭ по информатике, пересдав экзамен

Школьник из Москвы улучшил результат ЕГЭ по информатике, пересдав экзамен

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник московской школы №2120 Александр Большаков пересдал единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и улучшил свои первоначальные результаты. Школьник получил 100 баллов.

«Был уверен в том, что информатику можно было сдать лучше, как раз на 100. Если есть такая возможность, решил ей воспользоваться. Сомнения в своих силах не было, ведь к этому моменту уже получил 100 баллов по физике и профильной математике», – сказал выпускник.

По словам Александра, подготовиться к пересдаче ему помогала учительница. Педагог присылала дополнительные материалы, а также уточняла, на что стоит обратить внимание.

Как KP.RU писал ранее, абитуриентка Екатерина Малкова, которая впервые за историю проведения ЕГЭ набрала 500 баллов, официально подала документы в МФТИ. Девушка выбирает между несколькими направлениями, однако она уже подала согласие на зачисление.