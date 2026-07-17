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НовостиОбщество17 июля 2026 12:00

Собянин: Около 30 важных исторических находок обнаружили при реставрации ВДНХ

Мэр Москвы сообщил об уникальных находках, сделанных при реставрации ВДНХ
Ольга НОВИКОВА
Около 30 важных исторических находок обнаружили при реставрации ВДНХ. Фото: mos.ru

Около 30 важных исторических находок обнаружили при реставрации ВДНХ. Фото: mos.ru

В Москве реставраторы, работающие на ВДНХ, сделали целый ряд важных находок. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Самой значимой находкой эксперты называют горельеф работы известного советского скульптора Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!».

«Горельеф считался безвозвратно утраченным около 40 лет. Его нашли в павильоне № 1 “Центральный” за фальшстеной. Специалисты полностью восстановили скульптурное изображение», — поделился новостями градоначальник.

В этом году стартовали работы на территории павильона № 64 «Оптика». И сразу же была обрадовали горожан - найден горельеф «Праздничный Ленинград»! Кстати, именно его копию могут видеть жители и гости северной столицы на станции метро «Нарвская» в Санкт-Петербурге.

Еще одна необычная находка попалась реставраторам в помещениях павильона № 31 «Геология». Там обнаружились почти пять десятков образцов минералов и руд. Данные геологические экспонаты выставлялись в павильоне более полувека назад и считались безвозвратно утраченными.

А когда рабочие сняли слой краски и побелки с потолка павильона №30, то обнаружили под ним изящный растительный орнамент - историческую роспись «Микробиологическая промышленность». Сейчас посетители могут полюбоваться полностью восстановленным орнаментом на территории центра современных биотехнологий «Музей “Биотех”».