Собянин: Около 30 важных исторических находок обнаружили при реставрации ВДНХ

Около 30 важных исторических находок обнаружили при реставрации ВДНХ. Фото: mos.ru

В Москве реставраторы, работающие на ВДНХ, сделали целый ряд важных находок. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Самой значимой находкой эксперты называют горельеф работы известного советского скульптора Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!».

«Горельеф считался безвозвратно утраченным около 40 лет. Его нашли в павильоне № 1 “Центральный” за фальшстеной. Специалисты полностью восстановили скульптурное изображение», — поделился новостями градоначальник.

В этом году стартовали работы на территории павильона № 64 «Оптика». И сразу же была обрадовали горожан - найден горельеф «Праздничный Ленинград»! Кстати, именно его копию могут видеть жители и гости северной столицы на станции метро «Нарвская» в Санкт-Петербурге.

Еще одна необычная находка попалась реставраторам в помещениях павильона № 31 «Геология». Там обнаружились почти пять десятков образцов минералов и руд. Данные геологические экспонаты выставлялись в павильоне более полувека назад и считались безвозвратно утраченными.

А когда рабочие сняли слой краски и побелки с потолка павильона №30, то обнаружили под ним изящный растительный орнамент - историческую роспись «Микробиологическая промышленность». Сейчас посетители могут полюбоваться полностью восстановленным орнаментом на территории центра современных биотехнологий «Музей “Биотех”».