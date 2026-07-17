Собянин: В Москве создадут 128 круглогодичных спортплощадок нового формата

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Спортивная инфраструктура столицы преображается и развивается. На территории всех округов Москвы появятся 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, основным преимуществом этих спортплощадок станет возможность полноценного использования в любое время года, невзирая на погодные условия. На месте площадок для баскетбола, волейбола и других летних игр зимой будет действовать каток с теплыми и комфортабельными раздевалками.

«Сейчас ведем работы по 23 адресам. 11 таких спортплощадок уже открыли. Одна из них находится в парке у Святого озера Косино-Ухтомского района на месте устаревшей спортивной зоны», — написал Мэр Москвы.

Одним из примеров такой круглогодичной спортплощадки стал объект в Косино-Ухтомском районе. Его построили в парке у Святого озера. На месте старенькой спортивной зоны появился просторный современный павильон с медпунктом, удобными раздевалками, туалетами и кафе

Всю зиму местные жители с удовольствием катались на большом катке площадью 1800 квадратных метров. А сейчас вовсю играют в мини-футбол, баскетбол, флорбол (это хоккей на твердом покрытии) и другие игры. Комплекс пользуется популярностью – каждую неделю сюда приходят не менее двух тысяч жителей.

Косино-Ухтомский — активно развивающийся район, расположенный на востоке столицы. Здесь не только активно развивается производство и создаются рабочие места, но и делается немало для повышения качества жизни горожан. Основная часть мероприятий реализована в рамках программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина. В 2019 году в район пришло метро (станции «Улица Дмитриевского» и «Лухмановская»), действуют станции Косино и Ухтомская третьего Московского центрального диаметра. 55 домов в Косино-Ухтомском включены в программу реновации. Новое жилье получили уже более 1,2 тысячи человек, а всего в современные квартиры переедут около 6,1 тысячи жителей.