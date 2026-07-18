В парке «Крылатские холмы» проходит экологический квест «Тайная тропа крылатских зверей»

Маршрут проложили по пешеходным дорожкам общей длиной около 7 километров. Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Гостей парка «Крылатские холмы» приглашают на экологический квест «Тайная тропа крылатских зверей». Во время активной прогулки можно стать участником исследования, лучших игроков ждут тематические призы. Квест будет проходить до 30 сентября включительно.

Маршрут проложили по пешеходным дорожкам общей длиной около 7 километров. По ним можно добраться до самых тайных уголков парка, в том числе до оврагов и лугов. Двигаясь по маршруту, участники будут находить карточки-подсказки с рассказами об обитателях «Крылатских холмов». Карточки можно обменять на памятный приз в информационном центре парка. Квест позволит гостям парка изучить экотропы и узнать много нового о местной флоре и фауне.

Квест будет проходить до 30 сентября включительно. Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Как пояснила первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова, в нем соединились простая игра и просветительская информация.

«Квест призван повысить экологическую грамотность горожан, напомнить, что даже в условиях большого города люди соседствуют с огромным количеством животных, насекомых и растений», - отметила Дерунова.

«Крылатские холмы» являются спортивным парком. Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Если хотите участвовать в квесте, обратитесь в информационный центр парка. Там выдадут «Карту следопыта», при помощи которой можно искать карточки. Затем их можно обменять на коллекционные брелоки (не более двух в неделю). Еженедельно на тропе будет спрятано 100 карточек. Всего разыграют 600 брелоков. Количество находок зависит от статуса: от «Новичка» до «Легенды тропы».

Напомним, «Крылатские холмы» являются спортивным парком. В нем находятся специальные места для тренировок и соревнований высокого уровня по шоссейному и МТБ-велоспорту. Плюс к этому, в парке расположены и прогулочные зоны.