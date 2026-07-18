Владислав Овчинский: Башенные краны Москвы украсили в честь 70-летия Дня строителя

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики

В российской столице стартовал месяц градостроительства, и главными декорациями этого события стали не выставочные залы, а действующие строительные объекты. В преддверии 70-летнего юбилея Дня строителя городские стройплощадки получили праздничное оформление: теперь даже привычные башенные краны и заборы превратились в элементы единой городской концепции, призванной подчеркнуть уважение к труду созидателей.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, все элементы декора выполнены в фирменном стиле юбилея. Это позволило объединить разрозненные площадки общей идеей, сделав их частью масштабного городского торжества.

Фото: Департамент градостроительной политики

«Москва развивается благодаря труду тысяч специалистов строительной отрасли, и праздничное оформление стало еще одним способом выразить им признательность. Мы постарались сделать так, чтобы строительные площадки не только выполняли свою основную функцию, но и стали яркими акцентами городского пространства. Такое решение позволило привлечь внимание москвичей к масштабной работе, которая ведется ежедневно, и еще раз подчеркнуло значимость профессии. Особенно важно, что слова благодарности появились именно там, где ежедневно трудятся тысячи специалистов строительной отрасли», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Привычный индустриальный пейзаж стройплощадок, включая объекты программы реновации, изменился до неузнаваемости. Краны получили архитектурную подсветку, фасады возводимых жилых комплексов украсила яркая символика, а на ограждениях теперь можно прочитать поздравления, адресованные строителям.

Особый эффект вечернему городу придают лазерные проекции, на которых транслируются тематические заставки.