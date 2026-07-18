Собянин сообщил об уничтожении уже 65 БПЛА, летевших к столице Фото: REUTERS.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский БПЛА, направленный на Москву. Об этом в субботу, 18 июля, своевременно в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник в соцсетях.

За минувшую ночь и утро это уже 65 беспилотник, сбитый на подлете к Москве. Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными. Не трогайте и не подходите близко к осколкам упавших БПЛА. При необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, в ночь на 18 июля 2026 года Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников, силы ПВО уничтожили почти 400 дронов. Из-за падения обломков украинских дронов произошел пожар на нефтебазе в подмосковном Ногинске, есть пострадавшие.