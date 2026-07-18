Мужчина избил оппонента во время ссоры в Коломне, возбуждено дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Коломне задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, уголовное дело уже возбуждено.

Информация о произошедшем поступила правоохранителям из местного медучреждения, куда был госпитализирован 42-летний гражданин. Установлено, что в подъезде одного из домов на улице Макеева два мужчины поссорились. В результате конфликта один из них нанес оппоненту телесные повреждения.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний неоднократно ранее судимый местный житель. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, уголовное дело возбуждено в отношении 44-летнего жителя Талдома. Он подозревается в угрозе убийством врачам скорой, прибывшим для оказания медицинской помощи.