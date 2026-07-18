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НовостиПроисшествия18 июля 2026 8:02

Мужчина задержан за незаконное изготовление оружия в Москве

Подозреваемый из Москвы самостоятельно внес изменения в конструкцию револьвера, проводится проверка
Елизавета БУБНОВА
Мужчина задержан за незаконное изготовление оружия в Москве. Фото: ГУ МВД России по Москве

Мужчина задержан за незаконное изготовление оружия в Москве. Фото: ГУ МВД России по Москве

В Москве мужчина задержан за незаконное изготовление оружия. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители обследовали квартиру, расположенную на улице Мартеновская, после получения оперативной информации. Там обнаружены и изъяты «предметы конструктивно схожие с оружием».

Эксперты подтвердили, что изъятое - револьвер, в конструкцию которого внесены изменения самодельным способом, а также патроны калибра 7,62х25 мм промышленного производства. Оружие пригодно для выстрелов. Остальное направлено на экспертизу.

Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащим поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Как KP.RU писал ранее, дело возбуждено в отношении 44-летнего жителя Талдома. Он подозревается в угрозе убийством врачам скорой, прибывшим для оказания медицинской помощи.