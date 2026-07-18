Владимир Ефимов: Город строит школу на западе Москвы

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

О том, как строится еще одна школа на западе столицы, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП).

«В столице продолжается развитие инфраструктуры образования. Так, в районе Раменки за счет средств городского бюджета возводят здание для размещения школы. Его площадь составит 11,7 тысячи квадратных метров», - отметил заммэра, добавив, что оно будет рассчитано на 550 учащихся.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, готовность объекта уже превысила 70 процентов. На площадке завершено возведение основных конструкций, заканчивается устройство внутренних перегородок и монтаж фасадной системы.

Заммэра рассказал, что также ведется черновая и чистовая отделка, прокладка наружных инженерных сетей и внутренних коммуникаций.

Адрес будущей школы: улица Минская, земельный участок 1/15. Неподалеку проходит проспект Генерала Дорохова. Кроме того, рядом расположен современный жилой микрорайон.

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров пояснил, что в школе по современным стандартам будут созданы открытые гибкие пространства.

«В рекреациях и коридорах появятся места для проектной работы и тихого отдыха. Пространство спланировано по принципу функционального зонирования с изоляцией блоков начальных классов от средних и старших», - сообщил глава ведомства.

Он также уточнил, что там будет работать медиатека с читальным залом и зоной для лекций. Для мероприятий обустроят многофункциональные многосветные пространства. А еще здесь разместят универсальные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, трансформируемый спортзал, зал для хореографии и многое другое.

Напомним, в Ново-Переделкине построили школу в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.