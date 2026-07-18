Максим Ликсутов: Москва увеличивает мощности столичных фармпроизводств

Реализованный с нуля проект по выпуску твердых лекарственных форм стал важным событием для всей отрасли страны. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о привлечении инвестиций в фармацевтическую отрасль столицы. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, их обеспечил Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) благодаря программе компенсации процентов по инвесткредитам.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание фармацевтической промышленности. Поддерживая столичных производителей, мы укрепляем лекарственную безопасность, создаем новые высокотехнологичные рабочие места и формируем прочную основу для научного и индустриального развития страны», - отметил заммэра.

Он подчеркнул, что наращивание инвестиций в отрасль сегодня является гарантией доступности современных препаратов.

«Так, при содействии МФППиП за четыре года фармпредприятия направили дополнительно свыше 90 миллиардов рублей на расширение и модернизацию своих площадок», — сообщил Ликсутов.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Среди ключевых инструментов Фонда — программа компенсации процентной ставки (в размере 50 процентов от ключевой ставки ЦБ РФ) по инвестиционным кредитам. Поддержка предоставляется максимально на 5 лет. При этом компенсации подлежит максимум 5 миллиардов рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что городские меры поддержки создают дополнительные возможности для внедрения современных технологий и повышения конкурентоспособности отечественной медицинской техники, препаратов и не только. «Проекты, поддержанные Фондом, обеспечат создание почти 4,5 тысячи рабочих мест и приобретение более трех тысяч единиц оборудования для фармотрасли», — рассказал столичный министр.

В частности, фармацевтическая компания «Велфарм» с поддержкой МФППиП в 2023 году запустила новый завод в особой экономической зоне «Технополис Москва». Реализованный с нуля проект по выпуску твердых лекарственных форм стал важным событием для всей отрасли страны.

Кроме того, при поддержке Фонда завод «Биннофарм», входящий в состав компании «Биннофарм Групп», обеспечивает разработку и производство лекарственных препаратов и вакцин, в том числе вакцины против гепатита В.