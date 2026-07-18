Ефимов: С начала года более 1000 семей переехали в новые дома по реновации в СВАО

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о заселившихся в новостройки по реновации семьях Северо-Восточного округа столицы.

«С начала 2026 года на северо-востоке Москвы около 1,4 тысячи семей переехали в современные новостройки в рамках программы реновации. Дома соответствуют стандартам качества и безопасности. В квартирах улучшенная планировка, широкие коридоры, просторные кухни», - отметил заммэра, добавив, что территории вокруг зданий благоустроены, рядом находятся социальные объекты.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, всего в округе в новые квартиры переедут свыше 32 тысяч семей из 17 районов.

Заммэра также напомнил, что в программу реновации вошли 499 старых домов, 155 из них уже находятся в процессе расселения или полностью освобождены.

При переезде жителям оказывают всю необходимую помощь. Например, город выделяет бесплатно машину и грузчиков, чтобы перевезти вещи из старого дома в новый. Как пояснили в Департаменте градостроительной политики Москвы, услугу можно оформить через сервис «Помощь в переезде» на mos.ru или в Центре информирования по переселению.

«На северо-востоке Москвы этой услугой с начала года воспользовались почти 780 семей: в Алтуфьевском районе – примерно 250, около 100 – в Марфине и Останкинском, свыше 90 – в Бабушкинском и Лосиноостровском районах», – сообщили в ведомстве.

Специалисты столичного Департамента городского имущества помогают новоселам с оформлением нужных при переселении документов.

«Всего с начала года на северо-востоке столицы договоры на новые квартиры по реновации заключили более 2,5 тысячи человек. Наиболее активно переселение ведется в Алтуфьевском районе», - рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она уточнила, что там документы в этом году оформили более 800 человек.

Известно, что таких жителей в Бабушкинском районе около 380, в Лосиноостровском районе и районе Отрадное почти по 330 человек.

В Градостроительном комплексе столицы сообщили о представленной на mos.ru актуальной информации о реновации. А по ссылке собраны подробности о выделяемых городом квартирах и домах для участников программы.

Сергей Собянин ранее поручил вдвое быстрее выполнять реновацию. Мэр также сообщил о построенном при помощи технологии объемно-блочного домостроения монолитном жилом комплексе по реновации в районе Щербинка.