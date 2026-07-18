Опубликована карта налетов дронов ВСУ на Московский регион с 11 по 18 июля Фото: REUTERS.

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал карту налетов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Московский регион в период с 11 по 18 июля. Вся информация транслируется в мессенджере MAX.

Больший урон, согласно данным видеокарты налетов, нанесен по югу, юго-западу и юго-востоку столичного региона. Так, одним из объектов, пострадавших во время массированной ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье 18 июля 2026 года, стал склад Wildberries в Электростали. Кроме того, был атакован и логистический комплекс компании в городе Котовске Тамбовской области.

Собянин опубликовал карту налетов БПЛА на Московский регион

Как KP.RU писал ранее, за минувшую неделю в направлении Москвы и Московской области летели 1892 вражеских беспилотника. Большая часть дронов сбита российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. По словам политика, 207 украинских БПЛА уничтожено на подлете к Москве.