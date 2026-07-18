Дезинсекцию массажных кресел проведут в Домодедово после жалобы на клопов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Собственнику массажных кресел, расположенных в аэропорту «Домодедово», выдано предписание о проведении дезинсекции после появившейся информации об укусе клопа. Как сообщили представители Роспотребнадзора по Московской области, их работа уже прекращена.

По данным ведомства, к ним поступила информация из здравпункта столичного аэропорта об укусе клопа. Пострадавший рассказал, что он заметил насекомое на своей одежде в момент, когда находился в массажном кресле в зале ожидания на втором этаже.

«15.07.2026 собственнику массажных кресел выдано предписание о проведении дезинсекции, их эксплуатация прекращена. 16.07.2026 собственник представил акт о проведении дезинсекции», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что данная ситуация находится на контроле регионального ведомства.

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